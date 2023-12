Fedez insegna lo slang a Vittoria | ma lei si arrabbia | lo spassosissimo sketch

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Continuano i travestimenti in casa Ferragnez, dovepuò rifugiarsi dalle polemiche e dedicarsi ai suoi splendidi figli. Questa volta gli è toccato vestirsi da principessa, per far felice la piccola. La bimba ha soli due anni, ma già regala al pubblico deglidivertenti insieme al padre, che subito condivide sul suo profilo Instagram. Il rapper ha cercato dire alla figlia qualche parola dimilanese, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Scopriamo insieme l’esilarante reazione di ...