Fedez asfalta Morgan e cita Luis Sal «Io almeno non lecco i piedi a Giorgia Meloni»

Leggi su donnapop

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Durante la semifinale di X Factor 2023, andata in onda giovedì 30 novembre,ha risposto per le rime alle accuse di clientelismo avanzate danei suoi confronti: il rapper ha fatto un discorso da standing ovation e ha messo in mezzo anchee l’ex collega e amicoSal. Ma cosa...