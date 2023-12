Federico Massaro è il nuovo concorrente del GF | ecco chi è il ragazzo di Seul

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) A quanto pare i nuovi ingressi al grande fratello continueranno anche a Dicembre. Il più atteso è sicuramente quello di Greta Rossetti che potrebbe creare non pochi problemi nella casa a causa dei suoi trascorsi con Mirko e Perla. Ma a quanto pare sempre il 2 dicembre entrerà con lei Rosanna Fratello e il 4 dicembre invece ci sarà l’ingresso di altri due concorrenti. Uno potrebbe essere Luca Vetrone, exdell’isola famosi. Pare che Perla Vatiero abbia una piccola cotta per lui. Mentrepotrebbe essere unNip del GF.: modello con 138 Mila follower A quanto pare unNip entrerà a fare parte del grande fratello. Ma se è Nip per il mondo della televisione non lo e sicuramente per i ...