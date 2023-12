Federconsumatori | “Il 91% della tredicesima eroso da rate | mutui | bollette e aumento prezzi”

Leggi su impresaitaliana

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Secondo laa dicembre le famiglie incasseranno 43,8 miliardi di euro per laA dicembre, come ogni anno, saranno accreditate sui conti di lavoratori dipendenti e pensionati le tredicesime. Sono 18,9 mln i lavoratori e 16,1 mln i pensionati a cui spetta la gratifica natalizia, il cui ammontare complessivo si attesta quest’anno a circa 43,8 miliardi di euro. Larappresenta una boccata di ossigeno, che consentirà alle famiglie di dedicarsi, per chi potrà permetterselo, agli acquisti di Natale. Come ogni anno, però, gran parte degli importi saranno erosi dalle numerose scadenze di dicembre, nonché dall’insostenibiledeidelle, delledie prestiti. Secondo lo studio ...