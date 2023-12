FC 24 Radioactive | tutto quello che devi sapere!

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Continuano le promo inedite su FC 24 Ultimate Team: debutta quest’anno una assoluta novità con i ““! L’annuncio è arrivato come di consueto attraverso la schermata di avvio di UT che ha svelato l’arrivo delle nuove card a partire da venerdì 1°dicembre La particolarità di queste card sarà relativa ad un funzionamento diverso dell’intesa: Ogni cardpartirà già con un minimo di 2 di intesa (ovviamente se posizionato in uno dei ruoli che il calciatore può ricoprire Ogni cardcontribuirà con 2 “punti” al raggiungimento delle soglie di intesa per ogni calciatore dello stesso campionato, o dello stesso club, o della stessa nazionalità Basterà ad esempio avere o l’allenatore dello stesso campionato, o un solo giocatore dello stesso campionato, per arrivare a 3 di intesa Naturalmente, come accade ...