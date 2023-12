Farmaci | ‘Sell-out e art 34’ | esperti a confronto su sistema monitoraggio

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Opportunità e sviluppi al centro dell’evento Pharma Data Factory che con Best copre 95%e Le novità dell’articolo 34 e i potenziali sviluppi e opportunità nel settore pubblico e privato in sanità sono stati al centro dell’evento "Sell-out e art.34: laa come ‘One Voice’ per il nuovodeie dei dispositivi medici",