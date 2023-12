Farmaci | ' Sell-out e art 34' | esperti a confronto su sistema monitoraggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - Le novità dell'articolo 34 e i potenziali sviluppi e opportunità nel settore pubblico e privato in sanità sono stati al centro dell'evento "-out e art.34: laa come ‘One Voice' per il nuovodeie dei dispositivi medici", organizzato al Samsung District di Milano da Pharma Data Factory (Pdf) in campo con la soluzione Best (Beyond-out Trend) che copre il 95% dellee. Al dibattito hanno partecipato Guido Rasi, consulente ministero della Salute e già direttore Agenzia europea dei medicinali (Ema), il presidente di Federfarma Marco Cossolo e il presidente Assofarm, Venanzio Gizzi. Presente anche la presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca. L'art.34 del Dl 73/2021, poi legge 106 23/7/21 - informa una nota ...