Famiglia reale | svelati i nomi degli accusati di razzismo da Meghan

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Due anni fa nell’intervista gold choc rilasciata ad Oprah Winfrey,Markle ha mosso accuse pesanti allainglese. L’attrice ha rivelato che Kate Middleton l’avrebbe fatta piangere, che William avrebbe avuto atteggiamenti non proprio principeschi con il fratello minore e soprattutto che almeno due royal si sarebbero preoccupati del colore della pelle di Archie. “Tra i reali c’era anche la preoccupazione per la pelle di nostro figlio. Ci sono state conversazioni su quanto potesse essere scura la sua pelle alla nascita. Hanno parlato in più occasioni di questo particolare. Ne parlavano con Harry e lo mettevano a disagio. Se dirò di chi si tratta? Non lo faccio perché credo che li danneggerei troppo. E mentre ero incinta ci dissero che il nostro bambino non avrebbe avuto titoli e nemmeno la protezione che è garantita ...