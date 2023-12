Fake news cinesi e rischi IA sul voto Usa La mossa di Meta

(Di venerdì 1 dicembre 2023) “Il cambiamento più notevole nel panorama delle minacce rispetto al 2020”. C’è preoccupazione ma anche consapevolezza nelle parole rilasciate dal responsabile dell’intelligence sulle minacce globali di, Ben Nimmo. Parlando con la stampa, ha spiegato l’aumento dei tentativi di disinformazione lanciati dalla Cina, molto più numerosi negli ultimi dodici mesi. Per tale ragione la sua azienda si è vista obbligata a rimuovere migliaia di account (4.800 per l’esattezza) aperti nella terra del Dragone, che si spacciavano per utenti americani con nomi, foto e residenze false, ripetendo a pappagallo i post di alcuni media e politici, che siano repubblicani come Ron DeSantis o democratici come Nancy Pelosi. Per mistificare, ogni tanto questi profili postavano contenuti legati agli animali o alla moda. L’obiettivo non sembra dunque quello di screditare un’ala politica, quanto ...

