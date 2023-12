F1 | Sargeant confermato al volante della Williams per il 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Loganè statoalper il. Lo ha reso noto la stessa scuderia britannica in una nota: “Logan ha dimostrato di avere la velocità necessaria per esibirsi ai massimi livelli, migliorando durante l’ultima stagione gara dopo gara. Ciò gli ha garantito di mantenere il suo posto alla“. Il pilota statunitense ha espresso la sua soddisfazione: “Sono felice di continuare la mia esperienza con lanel. Finora è stato un viaggio incredibile. Sono grato per l’opportunità di continuare il mio percorso all’interno di un gruppo così talentuoso e professionale. Abbiamo piani entusiasmanti per il futuro, non vedo l’ora di contribuire ai successinostra squadra la ...