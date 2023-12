F1 | John Elkann sulla Ferrari | “Leclerc e Sainz restano Dobbiamo convertire più pole in vittorie”

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il 2023 della Formula Uno è ufficialmente passato agli archivi con il trionfo totale della Red Bull, grazie ad una macchina dominante e ad un Max Verstappen sostanzialmente perfetto. Innon è andata altrettanto bene ed il bilancio complessivo di fine stagione è sicuramente negativo, in relazione alle aspettative dello scorso inverno a Maranello. La Scuderia del Cavallino Rampante ha salvato almeno in parte l’annata con un paio di lampi notevoli di Carlos: laposition a Monza davanti ai tifosi italiani e soprattutto la bellissima vittoria a Singapore (unico successo di un team diverso dalla Red Bull nel 2023). La Rossa si è dimostrata spesso molto competitiva in qualifica sul giro secco (7 partenze al palo su 22 GP), pagando dazio poi la domenica sul passo egestione delle gomme. Alla fine, ...

L'ex marito deve vedere i figli

DIRITTO & ROVESCIO Stellantis, la società automobilistica francese nella quale è confluita la Fiat di, continua a...

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 1 dicembre

Mou, gioia a metà’. E ancora il Napoli: ‘Con Mazzarri ce n’è per tutti’. ‘Tuttosport’ invece apre la prima pagina con le parole di John Elkann: “Juve, non far la stupida stasera”, in riferimento anche ...

Juve, Elkann temporeggia. "Delisting No comment"

«Non commento le speculazioni». L'amministratore delegato di Exor, John Elkann va in dribbling davanti a chi gli chiede di un possibile addio della Juventus allo stadio di Piazza Affari. «Nessun fondo ...