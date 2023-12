Expo 2030 | chissà perché non hanno scelto Roma | il meme virale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) C'è chi come l'ambasciatore Massolo ha sollevato qualche sospetto sull'assegnazione dell'a Riad, conarrivata terza su tre candidati superata anche dalla sudcoreana Busan. Ma molti, tra gli stessi abitanti della Capitale, fanno un ragionamento molto più "terra terra". Aprono la finestra e capiscono, forse, il grande progetto cavalcato dal sindaco Pd Roberto Gualtieri si è miseramente schiantato contro la realtà. Da un lato la ricchissima Arabia, proiettata verso un futuro che visto dalla "vecchia" Europa sembra lontano anni luce. Dall'altro la Città eterna: un bel collage diventato unsui social, con le foto di rifiuti davanti al Colosseo, metropolitana perennemente chiusa, cinghiali a zonzo per l'Urbe e scene di ordinario degrado in pieno giorno. "Non ...