Everton | presentato ufficialmente il ricorso contro la penalizzazione

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ilufficiale dell’ladi 10 punti in classifica in Premier League. I dettagli L’, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato illa Premier League per i 10 punti diin classifica per violazione del Fair Play Finanziario. COMUNICATO – «L’Football Club haoggi al presidente del collegio giudicante della Premier League illa decisione di una commissione della Premier League di imporre una decurtazione di 10 punti al club. Verrà ora nominata una commissione d’appello per esaminare il caso».