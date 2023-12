Evacuo | “Derby non decisivo ma che vale molto | conterà il fattore emozionale”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento è stata una delle tappe più importanti e significative della sua carriera. Castellammare di Stabia l’ultima, il tramonto di un’avventura costellata di sfide e soprattutto di reti. Felicedine ha vissuti parecchi da protagonista, questa volta invece dovrà accontentarsi di vestire i panni dello spettatore in occasione del faccia a faccia d’alta classifica in programma domenica al “Menti“. “La Juve Stabia è andata oltre ogni aspettativa, sta dimostrando di essere una squadra valida nonostante la giovane età. Il Benevento sta confermando quelle che erano le premesse, una squadra di caratura superiore“, dichiara l’ex bomber originario di Pompei, “sarà una partita apertissima, dove ilgiocherà un ruolo fondamentale. Non sarà una gara decisiva, ma sarà ...