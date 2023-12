Evacuazione Drammatica alla Rsa San Rocco | Anziani Sgomberati a Causa di Bollette Non Pagate

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L'Aquila - La notte è stata buia e fredda per i ventidueospiti della residenza perSandi Collelongo, che hanno vissuto quasi ventiquattro ore senza corrente elettrica. Le stanze illuminate solo dalle luci delle torce hanno creato uno scenario spettrale, spingendo le autorità a intervenire d'urgenza. L'è stata necessaria e tempestiva: pulmini e ambulanze hanno trasferito glipresso la residenza dei Marsi San Bartolomeo di Avezzano. I pazienti in condizioni più gravi sono stati trasportati a bordo delle ambulanze. La struttura di Collelongo, priva di corrente elettrica da giorni, aveva tentato di far frontesituazione con un gruppo elettrogeno, ma quest'ultimo si è guastato nella giornata precedente, aggravando ulteriormente la criticità ...

Altre News in Rete:

Gaza, Biden: continuare la guerra è dare a Hamas ciò che cerca

La situazione umanitaria nella Striscia è: oltre 11.000 morti, migliaia di feriti, ... L'OMS ha chiesto a Israele di revocare l'ordine didi oltre un milione di persone che ...

Ospedali nel dramma. "Pronti a evacuare dai corridoi umanitari ... ilGiornale.it

Ospedali in ginocchio a Gaza. Cessate il fuoco, Netanyahu: "Solo se rilasciati ostaggi" - Il Direttore Generale dell'OMS: "Situazione terribile a Shifa, il mondo non stia in silenzio" RaiNews

La caduta di Kabul e la caduta di Saigon

Anche se il sacrificio USA in terormini di vite umane fu molto più tragico per il Vietnam che per l’Afghanistan (negli anni più drammatici della guerra ... Proprio come la recente evacuazione, da ...

Domattina il cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza. Liberi 23 thailandesi

Lo ha annunciato il Qatar: la tregua inizierà alle 6 italiane (le 7 locali). Lo scambio tra prigionieri israeliani e detenuti palestinesi (ne dovrebbero essere rilasciati circa 39) intorno alle 15 ora ...