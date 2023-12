Europee | Schlein | ' al centro emergenza climatica | un green deal dal cuore rosso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Ci stiamo avvicinando a delleimportanti. Proviamo a mettere all'. Partiamo dalle contraddizioni: non possiamo spendere 23 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi in questo Paese, non ha senso. Cominciamo da lì per accompagnare le piccole e medie imprese che da sole non hanno la possibilità di fare i cambiamenti che servono". Così Ellyal congresso di Legambiente. "Uncon il, una conversione giusta che prenda per mano le fasce più fragili. Lo faremo contro i nazionalisti che ogni giorno scelgono dei nemici diversi, oggi sono gli ecoattivisti, ili nuovi nemici della destra. Invece finalmente c'è ...