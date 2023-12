Estorsione | truffa e bancarotta | così gli ‘ndranghetisti hanno “acquisito” un’attività al mercato ortofrutticolo di Grugliasco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023), intestazione fittizia di beni,ai danni dello Stato efraudolenta. Per questi reati la Guardia di finanza di Torino ha notificato un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Torino a cinque indagati: tre persone sono state arrestate e per due sono è stato disposto l’obbligo di dimora. Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torinorivelato un caso dineldi(Torino). Gli indagati, secondo la procura con l’uso del metodo mafioso,ottenuto senza corrispettivo un’ulteriore attività economica nel Centro Agroalimentare torinese, eliminandoun concorrente e rafforzando la propria posizione ...