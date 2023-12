“Esercizi spirituali per bevitori di vino” | la nuova opera di Angelo Peretti

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 1 dicembre 2023) «Incontrare qualcuno che ti stimoli a migliorare e che ti aiuti a correggere gli errori è una delle maggiori fortune che possano capitare nella vita. Gli incontri di questo genere non sono una fatalità o un dono del cielo: serve la tua disponibilità, è il requisito necessario perché accadano. Tieniti pronto, sensibile, aperto. Presta attenzione ai segnali, anche i più insignificanti»:offre le sue riflessioni sull’essere umano, ponendolo in relazione con il mondo enologico, nella suaperdi”. L’apprezzato giornalista, scrittore e critico enogastronomico presenta un manuale organizzato in novanta brevi capitoli che vengono suddivisi seguendo un ordine alfabetico, ricco di suggerimenti di vini ...