Epic Games questa settimana regala due giochi

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) : Jitsu Squad e Mighty Fight Federation che puoi scaricare dallo store fino alle ore 17 del 7 dicembre. Anche se non hai intenzione di approfittare di queste offerte gratuite a breve puoi comunque accedere allo store per aggiungerle alla tua libreria e giocarci in un secondo momento, se il gioco ti interessa ovviamente. Infatti, per poter scaricare igratis messi a disposizione ognioccorre registrarsi sue scaricare sul proprio PC l’installer con cui poter lanciare iscaricati. Irimarranno nella tua libreria e potrai scaricarli su qualunque PC, dunque nessun limite temporale o di macchina. PEGI: come vengono classificati i videoJitsu Squad è gratis suDalle ore 17 del 30 ...