Emanuele Russo a TPI | “Per cambiare il mondo bisogna formare gli attivisti”

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Fare attivismo sull’onda emotiva dell’indignazione non basta. L’attivismo va rivoluzionato e imparato sui banchi di scuola, sostiene, esperto di Educazione alla Cittadinanza Globale presso C.I.F.A. ETS ed ex Presidente di Amnesty International Italia. I tempi sono cambiati, il modello di volontariato e attivismo del XX secolo non funziona più, ci dobbiamo aggiornare. Divide et impera, dicevano i latini, e mai come in questo tempo in cui ilin teoria sarebbe globalizzato ci troviamo invece sempre più incastrati in divisioni, schemi binari e polarizzati, in assenza totale di pensiero critico e accompagnati da cieca intolleranza per chi la pensa diversamente o chi è ritenuto diverso tout court. In questa nuova era digitale regnano indiscussi l’Ego e l’algoritmo. A tutti è capitato almeno una volta di essere il ...