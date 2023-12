Emanuela Perinetti | morta di anoressia a 34 anni La disperazione del padre | «Perché lasciarsi morire così?»

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 dicembre 2023) A metà novembre lo avevano chiamato da Milano: sua figlia era caduta in casa ed era stata ricoverata. Giorgio, ex direttore sportivo di Roma, Napoli, Siena e Palermo, era salito sul treno e aveva raggiunto. «Da tempo stava lottando contro l’», racconta La Gazzetta dello Sport, «si preoccupava per me, e mi diceva che tutto andava bene. I professionisti che la seguivano le piacevano, ma forse lo diceva solo per tranquillizzarmi,quello preoccupato ero io». Dopo esserle stato accanto alcuni giorni e aver organizzato le cure, era quindi tornato ad Avellino, dove lavora come ds. Con la promessa di risalire venerdì per fare il punto con i medici. Ma era già troppo tardi., 34, manager brillante e una passione per lo ...