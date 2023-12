Elly Schlein | allarme rosso

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 1 dicembre 2023)per. Dati recenti dai sondaggi mostrano che Fratelli d’Italia si mantiene stabile con un 29% di consensi, un risultato che supera di quasi dieci punti quello del Partito Democratico, il quale raccoglie il suo peggiore dato (19,3%) dalla vittoria dialle primarie. Inoltre, il Movimento 5 Stelle non sembra beneficiare di questi movimenti: Giuseppe Conte perde mezzo punto percentuale scendendo sotto il 16% per la prima volta dal mese di luglio. Al contrario, la Lega risale al 9,3%. Questi sono i dati più rilevanti della Supermedia di questa settimana. Secondo quanto riportato da Agi/youtend, il centrodestra complessivamente guadagna quasi un punto percentuale in 14 giorni. Il Pd dial palo Per Fratelli ...