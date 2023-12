Elezioni europee | il meloniano Fidanza e gli alleati di Salvini | «A loro servirebbe una svolta di Fiuggi»

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 dicembre 2023) «Non ci hanno invitati, ma non c’è nessuno sgarbo. È normale che sia così: anche ai nostri aventi non prevediamo la presenza di partiti che non fanno parte del gruppo». Carlo, capodelegazione dei Conservatori all’Europarlamento, derubrica così il mancato invito di Matteoalla convention di Firenze. Domenica 3 dicembre, il segretario della Lega ha riunito – chi a distanza, chi in presenza – i leader del gruppo Identità e democrazia., a colloquio con Il Foglio, prende atto che l’evento «casca a fagiolo, poiché hanno un risultato importante da festeggiare». Ovvero, la vittoria del sovranista Geert Wilders nei Paesi Bassi. Anche il suo partito fa parte del gruppo Identità e democrazia, il quale è dato in forte ascesa nei sondaggi. Nonostante il vento in Europa spiri a favore delle destre, al momento è complicato ...