Elaine Santos | morta improvvisamente a 38 anni la conduttrice tv brasiliana | crisi respiratoria acuta | era incinta di 5 mesi | deceduto anche il piccolo

Mondiali di Eugene, Folorunso in semifinale

... dove figura, ma solo in virtù del ripescaggio con i tempi, la campionessa olimpicaThompson - Herah (21.97). Nei 400 ostacoli maschili arriva l'oro di Allyson Dos. L'infortunio patito ...

Elaine Santos, polmonite stronca conduttrice tv a 38 anni, era incinta di 5 mesi: lascia un figlio e il marito ilmessaggero.it

Conduttrice tv muore per una polmonite a 38 anni, era incinta di 5 mesi: lascia un figlio e il marito corriereadriatico.it

Famosi morti a novembre 2023

Le cause della morte non sono ancora note. Foto: Instagram (oliverspedding) La presentatrice televisiva brasiliana Elaine Santos è morta per insufficienza respiratoria il 21 novembre dopo che le era ...

Elaine Santos, polmonite stronca conduttrice tv a 38 anni, era incinta di 5 mesi: lascia un figlio e il marito

Una crisi respiratoria improvvisa, poi la polmonite e il ricovero in terapia intensiva: in due giorni Elaine Santos se n'è andata a 38 anni. Era incinta di cinque mesi, lascia il figlio Theo di quasi ...