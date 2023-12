Ecco quanto ci costa la crisi climatica e come risparmiare

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La tempesta Ciaran ha messo in ginocchio l’Europa a inizio novembre, comprese molte regioni italiane. Le violente piogge e raffiche di vento che ci sono state dimostrano ancora una voltalastia accelerando il passo con eventi meteorologici estremi sempre più intensi che causano prima di tutto vittime, oltre ai danni ingenti all’ambiente e alle infrastrutture. L’Italia è sempre più a rischio, per il tipo di territorio e il folle consumo di suolo. Eppure si interviene sempre in emergenza. «Il Paese si trova nel cosiddetto “hot spot mediterraneo”, un’area particolarmente vulnerabile al cambiamento climatico, che sta determinando un aumento della frequenza delle piogge intense, e quindi delle colate rapide di fango e detrito», spiega a TPI il prefetto Stefano Laporta, presidente dell’Istituto Superiore per la ...