Ecco perché Sanchez attacca l' Italia | svelato il gioco sporco | cosa c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Pedroha "aggredito" il governono "prova un autentico panico di fronte al successo di Giorgia Meloni, soprattuttoè una donna, giovane, che è alla guida di un Paese come l', non riesce a sopportarlo": a parlare in questi termini, intervistato da LaPresse, è Hermann Tertsch, eurodeputato di Vox. Il riferimento è all'intervista in cui il premier spagnolo dice che "ingoverna l'ultradestra". Secondo Tertsch, questo timore del premier spagnolo rappresenterebbe in realtà la "paura di tutti i socialisti europei, molto nervosi" in vista delle europee. Per questo motivo, secondo l'eurodeputato,la Svezia, il politico olandese Geert Wilders e Meloni, non tenendo conto dei danni" che questo potrebbe ...