Ecco la S Pen di Samsung Galaxy S24 Ultra | mentre spunta il tema degli sfondi

Metropolis/458 - Europee, il cantiere nero di Salvini: galleria degli impresentabili di Firenze

Dal para - grillino ceco di origine giapponese al giovane Bardella in sostituzione di Le: l'ultradestra riunita da Matteo Salvini domenica arriva a Firenze. Tutti convocati, compreso il vincente Geert Wilders che però annuncia il forfait. La videoscheda di Giulio UccieroMontaggio di ...

Tajani, il problema non è la Lega, ma Afd e Le Pen

ROMA, 30 NOV - "Ognuno è libero di fare ciò che vuole, la Lega può organizzare tutte le manifestazioni che vuole. Non tocca a noi dare un giudizio su questo, non siamo stati invitati. Non è mio costum ...

Salvini cita Vasco: "Davano per finiti sia me che Wilders o Le Pen, ma siamo ancora qua"

(Agenzia Vista) "Ci davano per finiti, sia a Wilders che a Le Pen e anche a me, ma come dice Vasco, Siamo ancora qua". Così Matteo Salvini ...