EA Sports FC 24 Squadra Radioactive Le Carte Del Nuovo Team Sono Disponibili Nei Pacchetti

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Electronic Arts ha annunciato ledellaper la popolare modalità Ultimatedel simulatore calcistico EAFC 24 sarannoneia partire dalle 19:00 di venerdi 1° Dicembre. La software house canadese presenta i Radioattivi: oggetti giocatore con un’intesa modificata che offrono legami extra alla tua rosa Ultimate. Sblocca nuove opzioni per creare la tua rosa e aggiungi nuovi campionati alla tua formazione titolare, grazie alle capacità d’intesa aggiuntive fornite dai Radioattivi. Durante l’evento saranno inoltre rilasciati nuovi Obiettivi e nuove SCR a tema che vi permetteranno di riscattare altrespeciali ed innumerevoli premi per rinforzare la vostra ...

Altre News in Rete:

Futsal serie B: mister Masiello su match di Brindisi

Lo dicono i numeri e il nostro trascorso: budget, numero degli allenamenti e il recente passato ci hanno sempre indicato come unada salvezza. Abbiamo sei punti di vantaggio dal quart'ultimo ...

Mourinho, che accuse alla squadra: ecco con chi ce l'aveva Corriere dello Sport

La Gazzetta dello Sport: "Roma senza gioco e senza cuore" - Roma ... RomaNews

L'Audace presenta la quarta maglia, esordirà nel derby con il Foggia

“Speriamo che con questa maglia la squadra possa tornare alla vittoria, dando continuità all’onda di entusiasmo che ha contraddistinto questo periodo”, ha aggiunto Valerio Masiello, che al termine ...

Grosso cacciato dal Lione, il retroscena: "Avete le palle di dirmelo in faccia"

Una sola vittoria, a Rennes, contro una squadra che era in difficoltà e che non a caso ha ... malumori erano iniziati ad affiorare dopo soltanto un mese, come rivelò Rmc Sport: “In molti non possono ...