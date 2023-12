“È vero che con le ovaie microfollicolari è più difficile rimanere incinta?”

Leggi su gravidanzaonline

Buonasera, le scrivo per chiederle un'informazione. È da un mese che sto cercando una gravidanza, ma ho letto su internet che conè più, anche se la mia ginecologa non mi ha mai detto questa cosa. Anzi, mi ha sempre detto che l'ovaio microfollicolare è semplicemente una caratteristica mia! Non mi porta squilibri! E infatti all'ultima visita che ho fatto avevo anche appena avuto l'ovulazione. Ho cicli regolari di 26/27 giorni. Purtroppo sono ansiosa e paranoica e aver letto quelle cose mi ha messo ansia e pensieri che non riuscirò ad avere una gravidanza! Vorrei pertanto sapere la sua opinione a riguardo. Grazie mille.