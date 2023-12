È stato acceso il più grande reattore per la fusione nucleare

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ha richiesto 16 anni di lavoro, e più di 560 milioni di euro di investimenti, ma il piùtokamak basato su magneti superconduttori del mondo è finalmente pronto ad entrare in azione. Si tratta di JT-60SA: un impianto che sorge a Naka, in Giappone, frutto di una collaborazione scientifica...

