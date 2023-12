Due euro “Giuseppe Verdi” | ne hai una così? Potrebbe valere tantissimo

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Le monete e le banconote fin dal loro esordio sono sempre state sempre utilizzate come omaggio per grandi personaggi della cultura italiana appartenenti al mondo greco e romano che ha fortemente influenzato lo nostra cultura. Ma una delle figure del passato al quale sono state dedicate statue e piazze è sicuramente, particolarmente apprezzato per il suo talento, tanto da rinominare il suo Paese natale da Ronco a Ronco. E se parliamo di moneta, al maestrosono state dedicate anche più edizioni, tra le quali anche in lire. Di fatti, una su tutte la famosa 1000 lire proprio per omaggiare le sue composizioni sinfoniche. Non dimentichiamo però cheè stato anche un personaggio di spicco del panorama politico del Risorgimento. Purtroppo però con l’introduzione della lira, ...