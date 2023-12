Dubai | Meloni alla Cop28 | impegno umanitario e leadership climatica

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia, è giunta ain occasione della, confermando l'attenzione dell'Italia verso questioni umanitarie e ambientali di risonanza globale. Accompagnata da un team di pediatri provenienti dagli ospedali Gaslini di Genova e Bambino Gesù di Roma, la sua missione si focalizza su un'iniziativa che mira a fornire assistenza medica ai minori palestinesi provenienti da Gaza. Questa iniziativa si colloca all'interno di un più ampio piano di aiuti umanitari attivato dall'Italia sin dai primi giorni del conflitto, in collaborazione con partner regionali e d'intesa con Israele.Il team di pediatri, coordinato da un dirigente del ministero della Salute, effettuerà sopralluoghi in ospedali pediatrici negli Emirati Arabi, collaborando con i colleghi locali per garantire cure specialistiche ai minori in ...