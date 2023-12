(Di venerdì 1 dicembre 2023) Un doppio avviso diin, valido per l’intera giornata di domani, sabato 2 dicembre, è stato emanato dalla Protezione Civile della Regione. La Protezione Civile della Regione ha emanato unain. Il primo avviso è perforti dai quadranti occidentali, con locali raffiche e conseguente mare agitato

Altre News in Rete:

Campania, doppia allerta per un sabato con temporali e raffiche di vento

per un sabato all'insegna dei temporali e del vento in tutta la Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato unameteo. Il primo avviso è per venti ...

Doppia allerta meteo in Campania per venti e temporali Agenzia ANSA

Campania Doppia Allerta per un Sabato con Temporali e Raffiche di ... Virgilio

Maltempo, sabato allerta meteo gialla in Costiera Amalfitana: vento forte e temporali

Se non si accettano questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata. Il secondo avviso è di allerta meteo Gialla per piogge e temporali ed è relativo solo alle zone 2 e 3 (Alto Volturno e Matese; ...

Meteo Napoli e Campania domani, doppia allerta per vento e temporali

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una doppia allerta meteo. Il primo avviso è per venti forti dai quadranti occidentali, con locali raffiche e conseguente mare ...