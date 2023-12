Dopo la rissa | il sindaco di Fossacesia abbraccia la Giustizia Riparativa | Incontro con i giovani

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Chieti - "Un precedente in Abruzzo: ilDi Giuseppantonio dialoga con gli autori del reato, sottolineando l'importanza della riabilitazione nella comunità" Il percorso diha concluso la sua fase di riabilitazione per duecoinvolti in unadavanti a un locale notturno aMarina. L'iniziativa, gestita dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Pescara, ha visto la partecipazione diretta deldi, Enrico Di Giuseppantonio, rappresentando un caso unico in Abruzzo in cui un capo di governo comunale ha incontrato personalmente gli autori del reato. L'ha evidenziato il reale pentimento dei, coinvolgendoli in un dialogo franco e aperto con il ...