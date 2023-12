Donna spacca vetro del pronto soccorso | denunciata

Frida Giannini è tornata: "Nel mondo della moda, mi sono sentita una marziana"

È proprio come dice: Frida Giannini è unaconcreta,il secondo. Come da appuntamento, sono le quattro e un quarto in punto quando mi raggiunge nell'elegante sala del grand hotel milanese in cui la attendo: mancano poco meno di ...

Frida Giannini è tornata: «Nel mondo della moda, mi sono sentita ... Vanity Fair Italia

Spacca l’auto all’ex e lo minaccia col coltello, la donna non si rassegna alla fine della relaz... TuttOggi

Al Bano e Romina commuovo i fan della rete: i messaggi dedicati alla figlia Ylenia

In quello che sarebbe stato il giorno del compleanno della figlia Ylenia, Al Bano e Romina Power le hanno dedicato due commoventi messaggi.

Elodie risponde alle polemiche per la gonna con il maxi spacco: le sue parole

Elodie è stata travolta da una vera ondata di polemiche per la minigonna con spacco vertiginoso da lei sfoggiata durante uno dei suoi ultimi converti. Da giorni i video della sua esibizione con la ...