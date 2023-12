Donna perseguitata dall’ex | “Preparati la bara | sto arrivando”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023). Lui la minaccia di morte: “la, sto”. Ecco cosa è accaduto I carabinieri di Mirabella Eclano hanno dato esecuzione alla misura cautelare del “Divieto di avvicinamento alla persona offesa, nonché il divieto di accedere al comune di Prata di Principato Ultra” – emesse dal GIP presso il Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino – nei confronti di un 53enne di Montefusco, in provincia di Avellino, perché gravemente indiziato del reato di atti persecutori aggravati dall’esistenza di una pregressa relazione sentimentale. L’uomo, infatti, era separato dalla moglie da due anni, ma non aveva accettato la fine del loro matrimonio. Così, avrebbe messo in atto una serie di comportamenti ritenuti persecutori. ...