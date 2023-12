Doctor Who Masters of Evil Commander Deck Recensione e Guida Upgrade

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023)WhoofOfè uno dei quattro mazzicreati in occasione dell’ultima fusione tra universi e immaginari del mondo di Magic. Universe Beyond:Who porta infatti sia i fan di lunga data del “dottore” e della sua cabina telefonica blu, che i player di Magic in cerca di ristampe succose e nuove meccaniche ??a bordo di un altro grande crossover. L’ennesimo più che riuscito, sotto ogni punto di vista dal “grafico” e artistico al pratico e legato alla giocabilità, intavolato da Wizard per allargare il pool di appassionati al cardgame. A essere trasformati in carte Magic, stavolta, sono i protagonisti, le comparse, i luoghi e gli antagonisti di una ...