Docente aggredito da spedizione punitiva di studenti a volto coperto e armati di coltelli e lamette Cosa è successo | il docente ad OrizzonteScuola | “sono triste | è disumano”

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ha cercato di difendere un suo alunno ma è stato colpito a sua volta alla testa. Occhiali spezzati e ricovero in ospedale. È così finito al Pronto soccorso con una frattura scomposta al naso e 30 giorni di prognosi undell’istituto professionale Ipsia Vallauri di Carpi in provincia di Modena. Èdurante l’intervallo in mattinata, quando una schiera dicon ilda passamontagna edi coltello e arrivati da altre scuole ha saltato la recinzione dell’istituto e si è avventata sugli. L’intenzione era unacontro uno alunno, che è stato raggiunto e colpito. Il professore, Vincenzo Giordano,di sostegno ha cercato ...