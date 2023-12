Dl energia | Commissione Ue non esclude proroga mercato tutelato

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Bruxelles, 1 dic. (askanews) – Laeuropea non ha escluso, non pronunciandosi, per ora sulla questione, la possibilità dire di qualche mese la scadenza di aprile per la fine deldell’elettrica in Italia, una richiesta che all’interno della maggioranza di governo è appoggiata dalla Lega e per la quale il ministro responsabile per il Pnrr, Raffaele Fitto, sta verificando l’eventuale disponibilità dell’Esecutivo comunitario. “L’uscita dal quadro di prezzi regolamentati dell’elettricità in Italia (il ‘servizio di maggior tutela’), che deve aumentare la concorrenza sulelettrico, è uno degli obiettivi intermedi (‘milestone’, ndr) che fanno parte del più ampio pacchetto sulla concorrenza incluso nel Pnrr italiano”, ha ricordato la ...