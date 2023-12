‘Distretto Commerciale Valle Telesina’ | il 6 dicembre un incontro pubblico

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono le iniziative del Comune di Telese e dell’Amministrazione Caporaso per la promozione e diffusione delle opportunità, in prossima scadenza, offerte dal “DistrettoTelesina”. Il Sindaco, infatti, intende impegnarsi al massimo affinché tutte le attività commerciali possano accedere al “bonus ristoro” a disposizione di tutti i negozi di vicinato ubicati nel territorio del Distretto. Il bonus, in particolare, è riservato a quelle attività che abbiano avuto una riduzione del fatturato 2020, rispetto al 2019, pari ad almeno il 15%. Il bonus sarà erogato indistintamente a tutti coloro che abbiano i requisiti previsti dal bando e che abbiano presentato regolare domanda di ammissione al contributo. “In considerazione del fatto che le attività commerciali risultano impegnate ad organizzare le vendite ...