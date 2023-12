Disastri naturali | sottovalutati e poco assicurati Ecco come proteggersi dai danni del cambiamento climatico – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Sempre più frequenti e destinati ad aumentare. Gli eventi meteorologici estremi, causati in larga parte dai cambiamenti climatici, sono – ormai regolarmente – al centro del dibattito politico e cittadino. Ultima regione italiana colpita, in ordine di tempo, è stata la Toscana, vittima di pesanti nubifragi a inizio novembre. Lo scorso maggio si sono abbattute gravi alluvioni in Emilia Romagna e l’estate datrascorsa ha visto l’Italia in ginocchio con diluvi continui al Nord e devastanti incendi al Sud. Troppe le vite umane rimaste schiacciate nella morsa dei cambiamenti climatici, e tanti iprovocati ad abitazioni, auto, terreni, e impianti di cittadini e imprese. Nonostante si tratti di fenomeni in crescita, sono ancora poche le persone e le aziende che tendono ad adottare una polizzava a tutela di beni privati. ...