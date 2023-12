Disabilità | report | 80% italiani boccia Ssn ma quasi 90% promuove medici con lode

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Dati ‘osservatorio cittadini e’ diffusi nel corso del premio giornalistico ‘Bomprezzi-Capulli’ Per 8su 10 il Servizio sanitario nazionale (Ssn) non fornisce risposte adeguate alle persone con. Per il 63% non c'è neanche una risposta efficace ai bisogni sanitari relativi allasu 10 si spostano dalla propria regione