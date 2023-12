Diga del Gleno | le tappe della commemorazione diffusa tra Valle di Scalve e Valle Camonica

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Una, tra ladie la, un evento unitario che, come le acque del, toccherà le Comunità colpite per tributare un omaggio alle vittime e ai sopravvissuti. Il 1° dicembre prossimo, giornata in cui ricorre il centesimo anniversario dal Disastro che nel 1923 provocò 359 vittime accertate e danni incalcolabili, tra Bueggio, Dezzo e Corna di Darfo si terrà il “Percorsomemoria” che, insieme all’inaugurazione del Memoriale in ricordoVittime delad Angolo Terme, chiude le commemorazioni in ricordo del Disastro. Il 1° dicembre, giornata in cui ricorre il centesimo anniversario dal Disastro, che avvenne alle 7.15 del 1° ...