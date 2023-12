Diga del Gleno | il presidente della Camera Fontana e l’assessore Franco | “Manteniamo viva la memoria”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Roma. “Cento anni fa crollava ladel, in Val di Scalve, travolgendo i paesi sottostanti e strappando la vita a più di 350 persone. Il mio pensiero va alle vittime di quella tragedia immane, alle comunità colpite, alle famiglie che sopravvissero portando per sempre nel cuore il dolore per la perdita dei propri cari, e a quanti riuscirono, con coraggio e forza d’animo, a risollevarsi. E’ importante che le istituzioni ne coltivino la, richiamando l’attenzione sul necessario rispetto dell’equilibrio tra progresso e tutela del territorio”. Lo dichiara ildei deputati, Lorenzo. Vilminore. Toccante commemorazione per il centesimo anniversario del crollodel...