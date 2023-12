Dietro la propaganda niente Altro che boom degli occupati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 1 dicembre 2023) A ottobre l’occupazione continuerebbe a crescere. Il numerosi attesta a 23 milioni 694 mila e registra, rispetto a ottobre 2022, un aumento di 455 mila dipendenti permanenti e di 66 mila autonomi; il numero dei dipendenti a termine risulta invece inferiore di 64 mila unità. A comunicarlo è l’Istat. Su base mensile, il tasso di occupazione sale al 61,8%. Nel confronto annuo, il numero disupera quello di ottobre 2022 del 2% (+458mila unità). Quanto basta per far esultare tutto il governo. “Un nuovo record storico di occupazione nel nostro Paese, il 61,8%, quasi mezzo milione diin più rispetto a ottobre 2022. E aumentano soprattutto i contratti a tempo indeterminato. Avanti così, cresce l’Italia”, scrive sui social il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Non è tutto ...