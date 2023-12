Diagnosi tardive | stigma e discriminazione negli ospedali | cosa non è cambiato per le persone con Hiv dagli anni ’80 a oggi – L’intervista

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Era il 3 luglio del 1981 e in un trafiletto del New York Times si cominciò a parlare di Aids come di una «rara forma di cancro trovata in 41 omosessuali». L’articolo di Lawrence Altman uscì sulle colonne del quotidiano statunitense circa un mese dopo la diffusione del bollettino dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie di Atlanta, che registrarono cinque casi di Pneumocystis carinii. Si trattava di uomini, omosessuali, due di loro deceduti prima della pubblicazione della scoperta. I media ribattezzarono l’infezione «Gay-related immune deficiency» (immunodeficienza correlata all’omosessualità) o «cancro dei gay». Ma i Centers for Disease Control and Prevention scoprirono come il virus fosse presente anche nelle comunità degli haitiani, emofiliaci ed eroinomani. Coniarono, così, l’espressione «Malattia 4H», ovvero Haitians, Homosexuals, Hemophiliacs ed Heroin users. ...