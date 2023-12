Diabolik | i 5 motivi per cui è diventato un’icona

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 1 dicembre 2023)chi sei? Questa è la domanda che Ginko rivolge al Re del Terrore nel terzo capitolo della saga cinematografica firmata dai Manetti Bros., dedicata al personaggio nato dalla fantasia delle sorelle Angela e Luciana Giussani nel 1962. Allo stesso tempo, però, è anche l’interrogativo migliore per iniziare un viaggio attraverso i 5che hanno reso. Cinque aspetti del personaggio che vengono esplorati al meglio proprio in questo terzo capitolo cinematografico., infatti, sembra letteralmente spuntare dal nulla con il suo sguardo glaciale, la jaguar nera, un incredibile talento per le reazioni chimiche e, ovviamente la bellissima ed algida Eva Kant al suo fianco. Tutti elementi, questi, che contribuiscono a definire l’immagine e raccontare le caratteristiche di un ...