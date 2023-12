“Deve uscire” Grande Fratello | scoppia il caso su Mirko Cosa è successo nella casa

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 1 dicembre 2023) È sicuramente il personaggio di punta in queste settimane al2023,Brunetti e la ex Perla Vatiero stanno riuscendo ad oscurare persino la regina indiscussa dell’edizione, Beatrice Luzzi. Ma in queste ore il gieffino ha fatto pure discutere ed è polemica per delle battute omofobe che continuano. Già la prima volta è risultato alquanto fastidioso agli spettatori e soprattutto quelli connessi su Twitter si sono subito messi controBrunetti ed hanno notato anche altre occasioni in cui si è preso gioco di un altro inquilino del2023 e non sono mancate le risate di alcuni. Omofobia a Cinecittà? “”.succede al...