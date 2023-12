Delmastro | dall' inchiesta trapelano le pressioni sul Dap per ottenere i documenti su Cospito

Altre News in Rete:

Delmastro deve dimettersi perché ha utilizzato carte di limitata divulgazione per colpire parlamentari d'opposizione

Un mese di polemiche, di tensione politica e parlamentare, provocata'uso cinico e strumentale di questa missione fatto dae Donzelli, dai giornali di questa destra. Ci chiamarono amici ...

Delmastro rinviato a giudizio per rivelazione del segreto d’ufficio. Opposizioni chiedono dimissioni ... Il Sole 24 ORE

Caso Cospito, sottosegretario Giustizia Delmastro rinviato a giudizio: "Sono sereno" Sky Tg24

Ciafani (Legambiente): “Lotteremo contro il Ponte sullo Stretto, Salvini e chi parla di nucleare sono surreali” | VIDEO

E della bonifica dei siti inquinati dall’inquinamento della del passato. La tre giorni congressuale parlerà molto dei cantieri che dobbiamo fermare nei prossimi quattro anni. Penso al ponte sullo ...

Fresh Delmastro revelations mean he must quit says M5S

Reports by two Italian newspapers that Justice Undersecretary Andrea Delmastro Delle Vedove put pressure on the Italian penitentiary department DAP to get information about a prison visit by centre-le ...