Della Vedova +Europa | Crosetto spieghi le sue affermazioni o le ritiri

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2023 "Il ministroaveva lanciato un'accusa molto pesante dalle Colonne del CorriereSera, spiegando che l'unica opposizione che il Governo Meloni deve temere è quella giudiziaria che, secondo lui, attaccherà l'esecutivo in vista delle elezioni europee. Alla mia interpellanza sul significato di queste parole ha risposto in modo vago, indicando alcune prese di posizione pubbliche di alcuni magistrati, fatte in manifestazioni pubbliche che potevano essere interpretate come parole politicamente avverse al Governo. Ma l'opposizione giudiziaria, se c'è, non la fa il singolo giudice andando a votare come è suo diritto in quanto cittadino, bensì la si fa mediante atti giudiziari. Su questo il ministronon ha detto nulla. Sono del tutto insoddisfattosua risposta. A ...